Более 15 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае началась основная волна ЕГЭ. 1 июня выпускники пишут работы по химии, литературе и истории. Химию выбрали 1794 участника, литературу — 766 человек, историю — 1743 выпускника.
В регионе работают 88 пунктов проведения экзаменов, 30 из них — в труднодоступных территориях. Экзамены начались вовремя, технологических сбоев при печати бланков и заданий не было.
Одна из выпускниц красноярской школы № 45 Ева Буравкова поделилась планами: «Сдаю литературу, хочу поступать в КГПУ имени Астафьева на филфак, а после вернуться в родную школу учителем. Готовилась онлайн и самостоятельно — перечитывала произведения, тренировалась писать сочинения».
Министр образования края Татьяна Гридасова отметила, что химию выбрали 13% выпускников — на два процента больше, чем в прошлом году.
Результаты станут известны не позднее 15 июня. Следующий экзамен — русский язык (самый массовый) пройдёт 4 июня, его планируют сдавать более 15 тысяч человек. Основная волна завершится 19 июня, резервные дни — с 22 по 25 июня.
