Министерство защиты объектов создают в Нижегородской области

Структура регионального правительства существенно меняется: в отдельный блок выделяют министерства, чьи функции связаны с обеспечением безопасности. Создаётся и новое министерство защиты объектов Нижегородской области. Чем продиктованы такие перемены, рассказывает nn.aif.ru.
Обеспечивая безопасность.
Об изменениях в структуре областного правительства объявил губернатор Глеб Никитин. Их основной целью он назвал консолидацию ключевых функций, так или иначе связанных с обеспечением безопасности, в едином блоке региональной исполнительной власти. Кроме того, в правительстве региона начинает функционировать министерство защиты объектов.
Новое областное ведомство, а также региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин. Оба министерства станут частью блока замгубернатора Сергея Половникова.
В целом, к этому блоку областной власти отнесут вопросы, связанные со специальной военной операцией, вкладом Нижегородской области в обороноспособность страны и обеспечением безопасности самого региона. «Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников», — объяснил глава региона.
Ещё одно важнейшее изменений — появление зампреда областного правительства, курирующего работу государственной жилищной инспекции, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления госохраны объектов культурного наследия. Кто именно станет этим зампредом и кто возглавит новое министерство, станет известно позже.
Глубокий, но атакуемый тыл.
Только за май 2026 года в Нижегородской области отразили десять атак вражеских БПЛА. Пострадавших, по официальным данным, к счастью, нет, однако региональные власти сообщали о борьбе с возгораниями на производственных объектах. Кроме того, 28 мая впервые БПЛА нацелили на центр Нижнего Новгорода, пострадало здание областного суда на улице Студенческая. Суд смог вернуться к нормальной работе 1 июня.
Не менее 23 субъектов Российской Федерации, значительно удалённых от зоны СВО, стали целями ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе, на который ссылается РИА «Новости». Нижегородская область наряду с Татарстаном, Мордовией, Самарской областью и другими регионами вошла в этот список. Преднамеренные атаки густонаселённых районов нацелены на максимальный ущерб населению, подчеркнул дипломат.
Впервые с начала атак БПЛА жители Нижегородской области с ночи на 29 мая 2026 года начали получать оповещения о беспилотной и ракетной опасности и об отбое опасности от операторов связи. И вот теперь объявлено о перестройке структуры областной исполнительной власти, и это точно не простое совпадение.
«Структура власти определяется задачами, которые она решает, — комментирует перемены социолог Александр Прудник. — Новое министерство нужно для защиты инфраструктурных объектов, оно появилось в ответ на угрозы извне. Ситуация требует от области объединения ресурсов, обеспечивающих безопасность».
Если раньше проблемы защиты объектов решали отраслевые структуры, то сейчас нужна консолидация сил для адекватной реакции, рассуждает эксперт.
«Высшая ценность, которой подчиняется всё».
Заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор, доктор экономических наук Александр Золотов:
— Смысл таких решений — в том, что надо защищать объекты гражданской, промышленной и оборонной инфраструктуры. Если они разрушаются, то это экономический и не только экономический ущерб. Речь идёт о безопасности, а это высшая ценность, которой подчиняется всё.
Вспомните времена Великой Отечественной войны, когда в Горьковской области был целый Комитет обороны, занимавшийся не только вопросами промышленности, но и вопросами защиты заводов. Сейчас, слава богу, в таких масштабах нет необходимости, но с учётом сложившейся обстановки новые структуры нужны.
Потом, ведомственную разобщённость у нас никто не отменял, поэтому надо, чтобы её стало меньше. В таких условиях централизация управления вполне оправданна. Я вижу в этом резон, и, на мой взгляд, никакого нового этапа в управлении областью здесь нет. Скажем, в условиях наводнения мы же привлекаем к устранению его последствия и бизнес, и общественность, и экономические реалии выстраиваем.
Здесь аналогичная ситуация.