МВД ответило на сообщения о массовых проверках пожилых водителей

Правительство предложило усовершенствовать подход к проверке водителей старше 60 лет.

Распространяемая в интернете информация о том, что ГАИ начнёт массовые проверки на дорогах пожилых водителей с 1 июня, не соответствует действительности. Об этом пишет РБК со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — подчеркнула она.

Волк добавила, что контроль за водителями ведётся в соответствии с порядком, утверждённым приказом МВД России № 264 от 2 мая 2023 года.

В проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года, опубликованном в июле прошлого года, говорилось, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на четверть. В связи с этим правительство предложило усовершенствовать подход к адаптации и проверке лиц старше 60 лет, участвующих в дорожном движении.

Как рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артём Грицюк, должен измениться подход к медицинскому освидетельствованию людей, достигших возраста 60 лет. Сейчас водители фактически проходят медкомиссию раз в десять лет, когда им требуется получить новые права.

Кроме того, следует ограничить скорость, с которой такие водители могут ехать по дорогам общего пользования, считает юрист. Грицюк отметил, что в некоторых странах водить машину с 75 лет запрещено совсем.

