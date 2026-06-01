Начальная цена аукциона на право КРТ в Мотовилихе составит 21 млн рублей

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края издало приказ «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по ул. Уральской и ул. Восстания в Мотовилихинском районе города Перми». Как указано в документе, торги в форме электронного аукциона должны пройти в срок до 10 июля 2026 года. Начальная цена составит 21 млн руб., шаг аукциона — 1 млн руб.