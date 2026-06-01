Кто из российских футболистов не приедет на матч с Буркина Фасо в Волгоград

Александр Соболев из «Зенита» выпал из игры по состоянию здоровья, как и Константин Тюкавин из московского «Динамо» — у него прооперировано колено.

Волгоградские болельщики в ожидании матча сборных России и Буркина Фасо на «Волгоград Арене» 5 июня. В РФС уже заявили, что ожидают больше 40 тысяч зрителей.

В составе национальной сборной нашей страны — 32 игрока. Из них четыре вратаря:

Денис Адамов из Санкт-Петербургского «Зенита»;

Станислав Агкацев из «Краснодара»;

Александр Максименко из столичного «Спартака»;

Антон Митрюшкин из московского «Локомотива».

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов освобождён от игры — решено, что ему будет сложно перестроиться после финала Лиги чемпионов.

Нападающих двое:

Дмитрий Воробьев из столичного "Локомотива;

Георгий Мелкадзе из «Ахмата», Грозный.

10 защитников набрали из семи клубов:

Александр Сильянов и Евгений Морозов из столичного «Локомотива»;

Илья Вахания и Виктор Мелёхин — из «Ростова»;

Кирилл Данилов и Данил Круговой — из московского ЦСКА;

Даниил Денисов и Максим Осипенко — из столичных «Спартака» и «Динамо» соответственно;

Игорь Дивеев — из Санкт-Петербургского «Зенита»;

Мингиян Бевеев — из Калининградской «Балтики».

12 полузащитников — из 11 команд:

Артём Карпукас и Алексей Батраков — «Локомотив», Москва;

Матвей Кисляк, Иван Обляков и Дмитрий Баринов — столичный ЦСКА;

Наиль Умяров — «Спартак», Москва;

Антон Миранчук — «Динамо», Москва;

Максим Глушенков — «Зенит», Санкт-Петербург;

Амир Ибрагимов — «Манчестер Юнайтед», Манчестер;

Алексей Миранчук — «Атланта Юнайтед», Атланта;

Максим Петров — «Балтика», Калининград;

Никита Кривцов — «Краснодар».

По данным v102.ru, из-за различных травм на поле не выйдут Александр Головин из «Монако», Данил Пруцев из московского «Локомотива» и Лечи Садулаев из «Ахмата».

Ранее сообщалось, что группа «Корни» выступит перед матчем сборных РФ и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене».

