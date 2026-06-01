Кто из российских футболистов не приедет на матч с Буркина Фасо в Волгоград

Волгоградские болельщики в ожидании матча сборных России и Буркина Фасо на «Волгоград Арене» 5 июня. В РФС уже заявили, что ожидают больше 40 тысяч зрителей.
В составе национальной сборной нашей страны — 32 игрока. Из них четыре вратаря:
Денис Адамов из Санкт-Петербургского «Зенита»;
Станислав Агкацев из «Краснодара»;
Александр Максименко из столичного «Спартака»;
Антон Митрюшкин из московского «Локомотива».
Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов освобождён от игры — решено, что ему будет сложно перестроиться после финала Лиги чемпионов.
Нападающих двое:
Дмитрий Воробьев из столичного "Локомотива;
Георгий Мелкадзе из «Ахмата», Грозный.
Александр Соболев из «Зенита» выпал из игры по состоянию здоровья, как и Константин Тюкавин из московского «Динамо» — у него прооперировано колено.
10 защитников набрали из семи клубов:
Александр Сильянов и Евгений Морозов из столичного «Локомотива»;
Илья Вахания и Виктор Мелёхин — из «Ростова»;
Кирилл Данилов и Данил Круговой — из московского ЦСКА;
Даниил Денисов и Максим Осипенко — из столичных «Спартака» и «Динамо» соответственно;
Игорь Дивеев — из Санкт-Петербургского «Зенита»;
Мингиян Бевеев — из Калининградской «Балтики».
12 полузащитников — из 11 команд:
Артём Карпукас и Алексей Батраков — «Локомотив», Москва;
Матвей Кисляк, Иван Обляков и Дмитрий Баринов — столичный ЦСКА;
Наиль Умяров — «Спартак», Москва;
Антон Миранчук — «Динамо», Москва;
Максим Глушенков — «Зенит», Санкт-Петербург;
Амир Ибрагимов — «Манчестер Юнайтед», Манчестер;
Алексей Миранчук — «Атланта Юнайтед», Атланта;
Максим Петров — «Балтика», Калининград;
Никита Кривцов — «Краснодар».
По данным v102.ru, из-за различных травм на поле не выйдут Александр Головин из «Монако», Данил Пруцев из московского «Локомотива» и Лечи Садулаев из «Ахмата».
Ранее сообщалось, что группа «Корни» выступит перед матчем сборных РФ и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене».