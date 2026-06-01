13 спецпоездов готовы к ЧП: как работают пожарные на рельсах

Попасть на территорию дислокации поезда в Челябинске просто так нельзя — объект стратегический. Здесь все подчинено жесткому регламенту. После получения приказа у сотрудников есть всего 5 минут, чтобы прибежать в поезд из дежурного помещения. Отправиться к месту трагедии состав должен через 26 минут. При этом норматива прибытия к очагу возгорания у поезда нет — все зависит от загруженности путей и удаленности.