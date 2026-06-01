«Все мы дети, даже взрослые»: калининградские писатели поздравили юных горожан с началом лета

В День защиты детей в калининградском Музее Мирового океана прошла творческая программа с участием детских писателей, авторов журнала «Мурр+», и юных артистов. Встреча состоялась на площадке возле научно-исследовательского судна «Витязь», сообщает корреспондент «Клопс».
Перед гостями выступили писатели Ирина Пухалевич, Дарья Михайлова, Екатерина Смолева, Ирина Павлова, Ольга Любимая и поэт и художник Альберт Тайников, большой любимец калининградской публики. Тут же рядом со сценой проходили мастер-классы и работала книжная мини-ярмарка, где можно было приобрести свежий номер калининградского детского журнала «Мурр+» и стихи, рассказы и сказки местных авторов.
Праздник дополнила концертная программа. Детские творческие коллективы исполняли песни и танцевальные номера, а зрители участвовали в конкурсах и играх и знакомились с литературными новинками.
«Мы все сами ещё дети, все люди, даже взрослые, — говорит Ольга Любимая. — А детские писатели — особенно. Я, например, обожаю гулять и валяться на морском песочке. Остаюсь ребёнком и всем детям желаю сохранить свою непосредственность и любовь к фантазии!».
Редактор журнала «Мурр+» Тамара Тихонова подчеркнула, что всё-таки главная задача авторов — прививать детям интерес к чтению, и представила первый в этому году выпуск.
«В нашем журнале работают самые лучшие наши калининградские детские писатели, — уверена она. Там и стихи, и рассказы, и игры, и комиксы. Есть всё самое интересное!» Авторы пожелали юным читателям здоровья, счастья — и как можно чаще открывать хорошие книги и журналы.