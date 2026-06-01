В Красноярске нацпарк «Столбы» и «Роев ручей» планируют сделать одной зоной

В 2027 году в Красноярске откроется новое общественное пространство — «Заповедник». О реализации проекта в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM рассказала заместитель руководителя Туристского информационного центра края Елена Мустафина.
— У нас их уже и так достаточно, но территория зоопарка и национального парка «Столбы» будет одной общей зоной, которая будет состоять из трёх областей. Это будет экодеревня «Брусника», территорию возле пруда обустроят, а также появится новая тропа. И каждая из этих зон будет выполнять свою функцию, — рассказала Елена Мустафина.
По задумке, экодеревня «Брусника» должна стать центром этнокультурного просвещения. Здесь появится кузница, центральная площадка для проведения мероприятий, контактная мини-ферма с животными, а у пруда обустроят деревянную набережную.
А пешеходный маршрут — тропа знаний — свяжет зону пруда с Лалетинской дорогой. Тропу планируют оборудовать местами отдыха, создать комплексную навигацию для того, чтобы пешеходам было максимально комфортно путешествовать по территории от национального парка до «Роева ручья».
— В 2026 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2027 году этот проект уже будет реализован, и я уверена, он будет по достоинству оценён жителями и гостями нашего региона, — добавила Елена Мустафина.