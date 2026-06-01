Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нацпарк «Столбы» и «Роев ручей» планируют сделать одной зоной

По задумке новая общественная зона соединит «Красноярские Столбы» и «Роев ручей».

Источник: Комсомольская правда

В 2027 году в Красноярске откроется новое общественное пространство — «Заповедник». О реализации проекта в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM рассказала заместитель руководителя Туристского информационного центра края Елена Мустафина.

— У нас их уже и так достаточно, но территория зоопарка и национального парка «Столбы» будет одной общей зоной, которая будет состоять из трёх областей. Это будет экодеревня «Брусника», территорию возле пруда обустроят, а также появится новая тропа. И каждая из этих зон будет выполнять свою функцию, — рассказала Елена Мустафина.

По задумке, экодеревня «Брусника» должна стать центром этнокультурного просвещения. Здесь появится кузница, центральная площадка для проведения мероприятий, контактная мини-ферма с животными, а у пруда обустроят деревянную набережную.

А пешеходный маршрут — тропа знаний — свяжет зону пруда с Лалетинской дорогой. Тропу планируют оборудовать местами отдыха, создать комплексную навигацию для того, чтобы пешеходам было максимально комфортно путешествовать по территории от национального парка до «Роева ручья».

— В 2026 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2027 году этот проект уже будет реализован, и я уверена, он будет по достоинству оценён жителями и гостями нашего региона, — добавила Елена Мустафина.