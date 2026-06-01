Вывозить ТКО из трех округов Липецкой области может местная компания за 219 млн

Аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) в трех округах Липецкой области признали несостоявшимся в связи с подачей одной заявки. В то же время заказчик ООО «Региональная многопрофильная компания» планирует заключить договор с единственным участником, местным АО «Раненбургская специализированная компания», по начальной цене 219 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.