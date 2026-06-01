Большинство взрослых россиян считают свое детство счастливее, чем у современных детей

Только каждый четвертый россиянин считает, что современные дети живут счастливее, чем он сам в детстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob ко Дню защиты детей.

По данным опроса, 24% респондентов считают детство нынешних детей более счастливым. Противоположного мнения придерживаются 52% россиян. Еще 24% затруднились с ответом.

Среди участников опроса младше 35 лет почти половина считает, что современные дети не счастливее предыдущих поколений. Среди россиян старше 45 лет так ответили 58%. Родители чаще оценивают жизнь современных детей положительно. Среди тех, у кого есть дети, 32% считают нынешнее детство более счастливым. Среди респондентов без детей так думают только 16%.

Аналитики отмечают, что россияне часто склонны идеализировать собственное детство и критически оценивать жизнь нового поколения.

«Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее», — говорится в одном из комментариев участников исследования.

Опрос провели среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.