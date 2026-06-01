В Крыму предупредили о массовых вбросах фейков со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Массовые вбросы ложной информации о ситуации в Крыму зафиксированы со стороны украинской пропаганды, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Зафиксированы массовые вбросы фейков со стороны украинской пропаганды о ситуации на полуострове. Противник преследует цель с помощью вранья и манипуляций посеять панику среди населения», — сказал Крючков.
По его словам, в том числе распространяются фейки о пустых полках в магазинах, полном отсутствии бензина, перекрытии сухопутного коридора в сторону Крыма.
«Призываю доверять только официальной информации и соблюдать информационную гигиену», — сказал Крючков.