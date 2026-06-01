Вылов биоресурсов в Азовском море достиг 7,9 тысяч тонн

В 2025 году вылов водных биоресурсов в Азовском море достиг 7,9 тыс. т, в том числе в Таганрогском заливе — 3,7 тыс. т, что на 5% больше год к году. В то же время наблюдается снижение запасов по отдельным видам рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.