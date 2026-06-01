УГНТУ принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме

В рамках выставки можно было познакомиться и с разработками ученых УГНТУ. К примеру, с датчиками, помогающими выявлять и предотвращать возможные поломки оборудования. Один из таких разработал сотрудник кафедры эксплуатации наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве Артур Садриев. Этот датчик позволяет диагностировать и прогнозировать неисправности и скрытые дефекты автомобильной техники путем анализа вибрации двигателя или редуктора. В текущем году планируется тестирование разработки на автомобилях компании «Газпром трансгаз Уфа».