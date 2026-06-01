УГНТУ принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме

На Российском нефтегазохимическом форуме и 34-й выставке «Газ. Нефть. Технологии», прошедшем в башкирской столице, Уфимский государственный нефтяной технический университет выступил организатором более 20 дискуссий, представил разработки и подписал соглашение о создании нового научно-исследовательского центра.
Как отметил ректор университета Олег Баулин, участие вуза в форуме в качестве научного партнера стало уже традицией. Тем более что большинство руководителей компаний нефте- и газохимического комплекса республики — выпускники Нефтяного.
— Мы ежегодно проводим в рамках Российского нефтегазохимического форума большое количество различных дискуссионных сессий. Отличительная особенность этого года — значительная доля обсуждений посвящена применению в топливно-энергетическом комплексе цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, — подчеркнул Олег Баулин.
Так, на площадках вуза обсудили, как ИИ изменит компетенции специалиста будущего, а также поделились новыми идеями по вопросам интеллектуального подхода к извлечению нефти на истощенных месторождениях, инжиниринга газовых резервуаров, нефтегазопереработки и нефтегазохимии, биохимии и биотехнологий. Особое внимание уделили технологическому суверенитету и безопасности на производстве, перспективным малотоннажным технологиям и продуктам.
В рамках выставки можно было познакомиться и с разработками ученых УГНТУ. К примеру, с датчиками, помогающими выявлять и предотвращать возможные поломки оборудования. Один из таких разработал сотрудник кафедры эксплуатации наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве Артур Садриев. Этот датчик позволяет диагностировать и прогнозировать неисправности и скрытые дефекты автомобильной техники путем анализа вибрации двигателя или редуктора. В текущем году планируется тестирование разработки на автомобилях компании «Газпром трансгаз Уфа».
Еще один проект ученых УГНТУ — датчик для мониторинга состояния агрегатов по анализу работающего масла. Если концентрация металлов в масле редуктора достигает критического уровня, это сигнал для немедленной проверки его состояния. Сейчас за показателями датчика наблюдают операторы, но в перспективе эту функцию сможет выполнять искусственный интеллект, подчеркивают разработчики.
В рамках форума УГНТУ и компании «Газпром Трансгаз Уфа» и «ЭНТЭ» подписали соглашение о создании нового научно-исследовательского центра, в котором будут разрабатывать роботизированные системы для диагностики технического состояния магистральных газопроводов. Кроме того, в Центре предусмотрены исследования в области беспилотных авиационных систем, технологий создания новых материалов для диагностических акустических систем и других направлений.
Стороны планируют открыть совместные кафедры и научные лаборатории и привлечь к работе в научно-исследовательском центре талантливую молодежь.
Президент группы компаний «ЭНТЭ» Юрий Седелев считает важным сотрудничество с Уфимским нефтяным вузом. По его словам, основной задачей научно-исследовательского центра будет разработка инновационных технологий и вовлечение студентов в этот процесс, что позволит оперативно готовить высококвалифицированных специалистов для работы с передовыми роботами на производстве.
Как подчеркнул гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, научно-исследовательский центр в УГНТУ создается для решения актуальных задач отрасли.
— Для диагностики состояния магистральных газопроводов требуется внедрение решений на основе большого объема данных мониторинга состояния трубопроводов в режиме реального времени. Данную задачу помогут решить современные роботизированные диагностические комплексы, — заключил Шамиль Шарипов.
Традиционно на пленарном заседании форума сотрудники УГНТУ удостоились наград. Новую ведомственную награду от Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ — медаль имени Дилюса Рахманкулова вручили заведующему кафедрой физики Евгению Кантору и заведующему кафедрой «Общая, аналитическая и прикладная химия» Семену Злотскому, а также ректору УГНТУ Олегу Баулину. Заведующий кафедрой «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» Юрий Котенев получил почетный знак им. А. Э. Конторовича.