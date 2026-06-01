Жара или похолодание: каким будет июнь-2026 в Воронежской области?

В первый месяц лета в Воронежской области не стоит ожидать аномальной жары или резкого похолодания. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru в понедельник, 1 июня, сообщил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра.
Среднемесячная температура воздуха будет близка к многолетним значениям — всего на 0,2° ниже нормы. В столице Черноземья средняя температура воздуха составит +18,9°, в районах области — от +18,6° до +20,4°.
Что касается осадков, норма для июня — 61 мм. В этом месяце прогнозируется лишь 90% от нормы, то есть дождей выпадет чуть меньше обычного.