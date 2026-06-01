В Волгограде открылся кампус «Школы 21»

ИТ-образование международного уровня смогут получать жители Волгоградской области в школе цифровых технологий от Сбера, построенной в региональном центре. В торжественном открытии кампуса «Школы 21» приняли участие губернатор Андрей Бочаров и председатель правления банка Герман Греф.
Проект «Школа 21» дает возможность всем желающим старше 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно стать цифровым инженером. Для создания образовательной площадки регион построил пятиэтажное здание кампуса площадью четыре тысячи квадратных метров, где созданы все условия для обучения. Кроме того, комплексно благоустраивается прилегающее к кампусу общественное пространство.
«Нам посчастливилось выстроить конструктивное взаимодействие по всем направлениям — экономическому, социальному, образовательному. И сегодня Волгоградская область благодаря поддержке и непосредственному участию одной из ведущих компаний нашей страны в сфере развития цифровых информационных технологий, личной поддержки Германа Оскаровича Грефа делает еще один шаг в создании на территории региона и всего юга России центра по подготовке современных кадров, позволяющего решить самые сложные задачи по направлению цифровой трансформации. Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации», — сказал Андрей Бочаров.
Чтобы поступить в «Школу 21», надо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор, который длится 14 дней. По его результатам определяются участники основного обучения. Более тысячи человек уже прошли отборочные испытания, 130 участников проходят основное обучение, более 90 процентов из них — жители Волгоградской области. Также в проекте участвуют представители Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии, Татарстана. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40 процентов участников.
«В новом кампусе “Школы 21” в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Отдельное спасибо губернатору и его команде. Андрей Иванович не пошел на компромиссы, сказал, что будем делать площадку топового уровня, и это был абсолютно верный шаг. Главная ценность школы — ее доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. Когда все испытания пройдены — результат говорит сам за себя: 100 процентов наших выпускников трудоустроены, их “разбирают” еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!» — подчеркнул Герман Греф.
Новое образовательное учреждение — это еще и кооперация с ведущими вузами и предприятиями региона. Так, заключены соглашения о сотрудничестве с ВолгГТУ, ВолГУ, ВолгГМУ, Российским госунивеситетом социальных технологий. В кампусе, который открыт круглогодично и круглосуточно, проводятся дни открытых дверей, экскурсии, работают клубы по интересам, проходят профориентационные и рекрутинговые встречи.
Участники попробовали свои силы в конкурсе «Цифровой марафон» от Сбера, принимают участие в хакатонах, конференциях и форумах. Так, в апреле 2026 года команда волгоградского кампуса стала финалистом молодежного хакатона в Великом Новгороде. Ребята выбрали создание стратегической симуляционной образовательной игры. На онлайн-этапе они с нуля собрали игру, а очно в кампусе доработали и улучшили ее функционал, получив хороший результат и ценный опыт командной работы.