В Волгограде открылся кампус «Школы 21»

«В новом кампусе “Школы 21” в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Отдельное спасибо губернатору и его команде. Андрей Иванович не пошел на компромиссы, сказал, что будем делать площадку топового уровня, и это был абсолютно верный шаг. Главная ценность школы — ее доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. Когда все испытания пройдены — результат говорит сам за себя: 100 процентов наших выпускников трудоустроены, их “разбирают” еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!» — подчеркнул Герман Греф.