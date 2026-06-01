МВД России опровергло масштабные проверки пожилых водителей

Сведения о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем макс-канале.
По словам Волк, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.
«Контроль за водителями транспортных средств ведется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264», — говорится в сообщении.
Напомним, что МЧС опровергло запрет на использование мобильных телефонов на заправках.