МВД России опровергло масштабные проверки пожилых водителей

Сведения о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем макс-канале.