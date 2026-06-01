Минчанин уговорил трех белорусок заняться проституцией за 50% от оплаты

Правоохранители задержали минчанина, работавшего онлайн-сутенером, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 25-летний минчанин, организовавший оказание интимных услуг. В мессенджере мужчина знакомился с девушками, предлагая им незаконную «подработку». Когда девушки соглашались, на сайтах знакомств он создавал страницы с их фото и вел от их имени интимные переписки с мужчинами, предлагая оказание интимных услуг за деньги.
Потом он передавал «заказ» девушкам и помогал организовать встречу с клиентом. За эту свою помощь он потом забирал у женщины половину суммы.
— Установлены три фигурантки в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятие проституцией, — прокомментировали в ГУВД.
Возбуждены уголовные дела.
