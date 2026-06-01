Путин поручил защитить «Госуслуги», медсервисы и платёжные системы от перебоев при ограничениях интернета

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу «важнейших цифровых сервисов» при ограничениях интернета. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В список вошли системы оказания медицинской помощи, портал «Госуслуги» и платёжные сервисы. Граждане должны сохранять к ним доступ даже при сбоях в работе сети. Отчитаться о проделанной работе кабмин должен до 1 июля.
В Госдуме предложили разрешить школьникам, студентам и педагогам самим выбирать сервисы для учебного общения и отказываться от навязанных цифровых платформ. Принуждение к использованию конкретных приложений депутаты назвали чем-то «за гранью добра и зла».