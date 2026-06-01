В Волгограде прошла XXIII летняя спартакиада инвалидов

Соревнования собрали 68 участников с ограничениями по здоровью.

Источник: Национальные проекты России

Летняя спартакиада инвалидов Волгоградской области прошла в Волгограде в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

Событие состоялось в конце мая на площадке областной спортшколы по адаптивным видам спорта. Соревнования собрали 68 участников из четырех городских и пяти муниципальных команд региона.

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения состязались в легкой атлетике, дартсе, армрестлинге, пауэрлифтинге и шашках. На открытии участников приветствовали чемпион Сурдлимпийских игр Алексей Савостин и чемпионка Паралимпийских игр Любовь Васильева.

Среди городских округов победил Камышин, второе место — у Волжского, третье — у Волгограда. Среди муниципальных районов первыми стали спортсмены Калачевского района, вторыми — Городищенского района, третьими — Ленинского района.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.