В Волгограде прошла XXIII летняя спартакиада инвалидов

Летняя спартакиада инвалидов Волгоградской области прошла в Волгограде в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.
Событие состоялось в конце мая на площадке областной спортшколы по адаптивным видам спорта. Соревнования собрали 68 участников из четырех городских и пяти муниципальных команд региона.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения состязались в легкой атлетике, дартсе, армрестлинге, пауэрлифтинге и шашках. На открытии участников приветствовали чемпион Сурдлимпийских игр Алексей Савостин и чемпионка Паралимпийских игр Любовь Васильева.
Среди городских округов победил Камышин, второе место — у Волжского, третье — у Волгограда. Среди муниципальных районов первыми стали спортсмены Калачевского района, вторыми — Городищенского района, третьими — Ленинского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.