В Балтийском федеральном университете будут преподавать бизнес-эксперты

Бизнес-эксперты будут преподавать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Вовлечение таких профессионалов в образовательный процесс позволит повысить уровень подготовки будущих специалистов, что отвечает целям нацпроекта «Кадры».
Уточним, что БФУ им. И. Канта заключил стратегическое соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Балтийский деловой клуб». Привлечение бизнес-экспертов к проведению занятий станет возможным именно благодаря этому. Кроме того, сотрудничество подразумевает совместные прикладные исследования, организацию практики для студентов, поддержку молодежных стартапов.
Отметим, что «Балтийский деловой клуб» — одно из старейших бизнес-объединений региона. Ассоциация насчитывает свыше 60 резидентов.
«Простая логика высшего образования сегодня заключается в том, что работодатели должны быть максимально включены в учебный процесс. Качественная подготовка специалистов невозможна без интеграции реального бизнеса в университетскую среду. Меня искренне радует, что в регионе есть ассоциация с таким глубоким и осознанным отношением к университету. Мы вместе живем на этой земле, вместе развиваем образование и экономику. Только в тесном партнерстве вуза и бизнеса мы способны реализовать масштабные проекты, которые изменят будущее региона», — заявил ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.