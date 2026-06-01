СФР: Семьям с детьми в Волгоградской области выплатили почти 12 млрд

В Волгоградской области 79 тысяч семей получают поддержку от государства через Соцфонд. С начала 2026 гожа на детей волгоградцы получили уже 11,8 миллиарда рублей, рассказали в региональном отделении СФР. Большая часть этих денег — маткапитал. В этом году уже более 3 тысяч жителей получили сертификаты и могут направить средства на покупку жилья, образование детей, потратить их на ежемесячные выплаты на детей или положить на пенсию.