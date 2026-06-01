Путин 2 июня проведет заседание Совета по поддержке русского языка

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Второго июня 2026 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с докладом выступит советник президента РФ Елена Ямпольская, она расскажет о ходе исполнения поручений главы государства и основных направлениях деятельности Совета.
Отмечается, что будут обсуждены предложения по дальнейшей поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты.