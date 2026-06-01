В Краснослободске Республики Мордовии модернизируют лабораторию больницы

Капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории проведут в Краснослободской центральной районной больнице в Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства республики.
В помещении заменят все инженерные коммуникации, обновят полы, потолки и внутреннюю отделку стен. При этом комплекс демонтажных работ уже завершен. На данный момент лаборатория оснащена необходимым диагностическим оборудованием. После завершения ремонта туда планируют закупить специализированную мебель. Окончание работ намечено на декабрь 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.