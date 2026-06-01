У жительницы Красноярска ухудшилось зрение после установки виниров

Жительница Красноярска отсудила более 500 тысяч рублей за ущерб здоровью после установки керамических виниров. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.
В марте 2021 года сибирячка обратилась в стоматологию «Альдента», хотела установить виниры. Работа была сделана, за это женщина заплатила 48 200 рублей. Но дальше жизнь красноярки превратилась в ад.
У пациентки стал сильно болеть один зуб, отекло лицо, дыхание стало затрудненным, а в итоге ухудшилось зрение. Женщине пришлось лечить дополнительно. Само собой, недовольная клиентка обратилась в суд.
Она просила взыскать с ООО «Альянс» стоимость лечения зуба в размере 25 000 рулей, в качестве компенсации морального вреда 500 000 рублей, деньги за виниры — 48 200 рублей. Неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя с 26.02.2024, деньги за диагностику и обследованиям в размере 27 925 рублей, а также судебные расходы по составлению иска, претензии и оплате услуг представителя в размере 49 500 рублей, а также штраф.
Суд удовлетворил ее требования частично. Со стоматологии были взысканы стоимость некачественно оказанных стоматологических услуг в размере 14 500 рублей, неустойку в размере 14 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, убытки в виде расходов на лечение в размере 36 940 рублей, штраф в размере 132 970 рублей, расходы за оказание юридических услуг в размере 22 515 рублей.