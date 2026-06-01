ХК «Торпедо» подтвердил переход Матвея Полякова

«21-летний новобранец торпедовской атаки уже в дебютном сезоне смог громко заявить о себе в КХЛ. В составе петербургского СКА форвард провёл 68 матчей, вошёл в пятёрку лучших снайперов команды в рамках “регулярки” и заработал суммарно 29 очков по системе “гол + пас”. Яркие действия форварда на льду были высоко оценены лигой и экспертами, в результате чего он был номинирован на звание лучшего новичка по итогам чемпионата.