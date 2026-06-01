ХК «Торпедо» подтвердил переход Матвея Полякова

В Санкт-Петербурге продолжат карьеру нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков. Размер компенсации от СКА нашему хоккейному клубу — 50 миллионов рублей, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Вот что рассказала о Матвее Полякове торпедовская пресс-служба:
«21-летний новобранец торпедовской атаки уже в дебютном сезоне смог громко заявить о себе в КХЛ. В составе петербургского СКА форвард провёл 68 матчей, вошёл в пятёрку лучших снайперов команды в рамках “регулярки” и заработал суммарно 29 очков по системе “гол + пас”. Яркие действия форварда на льду были высоко оценены лигой и экспертами, в результате чего он был номинирован на звание лучшего новичка по итогам чемпионата.
До дебюта в КХЛ Матвей демонстрировал блестящую результативность и отличную стабильность на молодёжном уровне… Его отличная игра помогла СКА-1946 завоевать Кубок Харламова, а самому Матвею — принять участие в Матче звёзд КХЛ, куда он пробился, будучи игроком МХЛ".
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга поблагодарил за работу Василия Атанасова и Арсения Варлакова. По словам Евгения Евгеньевича, решение об обмене Василия было принято с учётом его желания сменить команду, при этом претензий к нижегородскому клубу у Атанасова нет. Поясним, что в Санкт-Петербурге живут родители хоккеиста.