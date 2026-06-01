Более 20% детей общались с незнакомыми взрослыми в интернете

22% детей хотя бы раз за год общались в интернете со взрослыми незнакомыми людьми, а среди 15−17-летних подростков — более 34%. К такому выводу пришли аналитики «Лаборатории Касперского».
При этом выросла осведомленность родителей о подобных контактах: если в 2024 году о них знали 10% родителей, то в 2025 — уже 20%. Попытки установить доверительные отношения чаще предпринимались в отношении девочек, чем мальчиков.
Такое общение может использоваться при онлайн-груминге — попытках злоумышленников установить доверительные отношения с ребенком для получения приватных фотографий или видео, назначения встреч в реальной жизни, а также последующего шантажа или вовлечения в противоправную деятельность.
Как отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко, обучая детей осторожности в повседневном общении с незнакомцами, родителям важно уделять внимание и аналогичным мерам безопасности в интернете. По его словам, злоумышленники могут притворяться ровесниками ребёнка или заранее изучать информацию о нём в социальных сетях, чтобы быстрее войти в доверие.
«Поэтому важно объяснять детям, что не стоит добавлять в друзья незнакомцев, даже если общение кажется безопасным, а также пересылать личные фотографии, видео или другую конфиденциальную информацию. Если незнакомец просит сохранять общение в тайне, об этом, наоборот, следует рассказать родителям», — подчеркнул Андрей Сиденко.
Эксперт добавил, что задача взрослых — создать в семье атмосферу доверия, чтобы ребёнок не боялся рассказать о неприятной или опасной ситуации в интернете.
Кроме того, появляются все новые угрозы, связанные с развитием генеративного ИИ. Например, формы цифровой травли с использованием дипфейков. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 13% детей сталкивались с различными формами травли в интернете — от оскорбительных сообщений до распространения личной информации. Среди родителей, знающих о случаях кибербуллинга в отношении их детей, 14% сообщили об использовании поддельных изображений или видео. Пока такие сценарии встречаются реже других форм кибербуллинга, включая оскорбительные комментарии, преследование или домогательства в интернете, однако развитие технологий генерации контента требует всё большего внимания к вопросам цифровой репутации. Фото- и видеоматериалы, опубликованные в сети, потенциально могут быть использованы для создания дипфейков и других видов поддельного контента.
Коммерческий директор «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер отметил, что дети не всегда задумываются о последствиях своих действий в интернете и потому остаются одной из самых уязвимых групп для злоумышленников. По его словам, онлайн-активность может приводить к печальным последствиям — от финансовых потерь из-за мошеннических схем до долгосрочного ущерба цифровой репутации.
Михаил Гербер добавил, что в ближайшие годы количество контента, с которым взаимодействуют дети, включая вводящие в заблуждение материалы, будет только расти, а злоумышленники станут активнее применять социальную инженерию и инструменты ИИ, адаптируя свои сценарии под интересы и поведение подростков.
«Поэтому важно учить детей осознанно относиться к своему цифровому следу и понимать, что любой контент, размещенный в сети, потенциально может быть использован без их ведома», — подчеркнул эксперт.
Как защитить детей от цифровых угроз?
настраивать приватность в соцсетях и мессенджерах, скрывая посты и личную информацию от посторонних и тех, кому нет доверия, даже если знакомство произошло лично;
не публиковать в сети избыточные персональные данные, такие как номер школы, домашний адрес, личный телефон, адрес электронной почты, а также свои и чужие компрометирующие фотографии;
использовать для защиты аккаунтов сложные пароли длиной не менее 12 символов, включающие заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы;
включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;
не сообщать никому пароли и коды из СМС или всплывающих уведомлений, даже если собеседник представляется сотрудником официальной организации;
не переходить по подозрительным ссылкам в электронной почте, мессенджерах и соцсетях, даже если их прислал знакомый;
не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением .apk.