Более 20% детей общались с незнакомыми взрослыми в интернете

Кроме того, появляются все новые угрозы, связанные с развитием генеративного ИИ. Например, формы цифровой травли с использованием дипфейков. По данным исследования «Лаборатории Касперского», 13% детей сталкивались с различными формами травли в интернете — от оскорбительных сообщений до распространения личной информации. Среди родителей, знающих о случаях кибербуллинга в отношении их детей, 14% сообщили об использовании поддельных изображений или видео. Пока такие сценарии встречаются реже других форм кибербуллинга, включая оскорбительные комментарии, преследование или домогательства в интернете, однако развитие технологий генерации контента требует всё большего внимания к вопросам цифровой репутации. Фото- и видеоматериалы, опубликованные в сети, потенциально могут быть использованы для создания дипфейков и других видов поддельного контента.