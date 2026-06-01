В Волгограде открыли кампус «Школы 21»

В «Школу 21» будут зачисляют тех, кто пройдет онлайн-игру, собеседование, и очный отбор.

Кампус «Школы 21» открыли в Волгограде. На его базе жители региона смогут получать ИТ-образование международного уровня, сообщают в пресс-службе администрации региона.

В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В «Школу 21» будут зачисляют тех, кто пройдет онлайн-игру, собеседование, и очный отбор. «Бассейн» длится две недели, по его результатам определяют участников основного обучения. На сегодняшний день здесь обучаются 130 человек, более 90% из них — жители Волгоградской области. Самое востребованное направление — разработка программного обеспечения, его выбрали больше 40% участников.

«Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации», — отметил Андрей Бочаров.

«В новом кампусе “Школы 21” в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Главная ценность школы — ее доступность» — подчеркнул Герман Греф.

«Школа 21» — это еще и кооперация с ведущими вузами и предприятиями региона. Сглашения о сотрудничестве заключены с ВолгГТУ, ВолГУ, ВолгГМУ, Российским госунивеситетом социальных технологий.

Ранее «АиФ — НП» выяснил, какие профессии выбирают абитуриенты в 2026 году.

