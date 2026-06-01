Эксперт Свердловский: опасного жука из Азии на Дон могли завезти туристы

По данным этномологов, маленькое чёрно-красное насекомое оказалось томкатом (Paederus) — одним из самых ядовитых обитателей умеренных широт. Энтомолог Сергей Чудинов подтвердил rostov.aif.ru: в Ростовской области действительно встречаются такие жуки. Они несут в себе педерин — один из сильнейших природных токсинов, по действию напоминающий кожно-нарывной агент. Он пояснил, что жук не кусает и не жалит. «Токсин выделяется только при механическом разрушении покровов. Достаточно лёгкого нажатия», — пояснил эксперт. Возможно, встречи с томкатами становятся чаще из-за массового туризма во Вьетнам и Индонезию. По информации, предоставленной rostov.aif.ru турагентом Артёмом Сведловским, за три года спрос на Вьетнам вырос почти на 85%, на Индонезию — на 21,5%. Туристы могут случайно привезти жуков в чемоданах или одежде.