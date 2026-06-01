Эксперт Свердловский: опасного жука из Азии на Дон могли завезти туристы

Об этом турагент рассказал rostov.aif.ru.

На одном из пляжей Ростовской области местные жители обнаружили ядовитого жука, обитающего во Вьетнаме. Об опасной находке rostov.aif.ru сообщил фотограф-любитель Сергей Гибков.

По данным этномологов, маленькое чёрно-красное насекомое оказалось томкатом (Paederus) — одним из самых ядовитых обитателей умеренных широт. Энтомолог Сергей Чудинов подтвердил rostov.aif.ru: в Ростовской области действительно встречаются такие жуки. Они несут в себе педерин — один из сильнейших природных токсинов, по действию напоминающий кожно-нарывной агент. Он пояснил, что жук не кусает и не жалит. «Токсин выделяется только при механическом разрушении покровов. Достаточно лёгкого нажатия», — пояснил эксперт. Возможно, встречи с томкатами становятся чаще из-за массового туризма во Вьетнам и Индонезию. По информации, предоставленной rostov.aif.ru турагентом Артёмом Сведловским, за три года спрос на Вьетнам вырос почти на 85%, на Индонезию — на 21,5%. Туристы могут случайно привезти жуков в чемоданах или одежде.