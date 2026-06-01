Новый курорт TatarSu начал работу в тестовом режиме на берегу Казанки

На берегу реки Казанки — между Кремлём и Кировской дамбой — в тестовом режиме запустили многофункциональный курортный комплекс TatarSu. В День защиты детей туда пригласили юных спортсменов из местных секций и школ. Комплекс показали Рустаму Минниханову и Ильсуру Метшину, сообщает пресс-служба главы республики.
TatarSu — это зона для отдыха и спорта. Там есть бассейны с подогреваемой водой, пляжи, фонтаны, площадки для игр и уличные тренажёры. Для любителей пара — банный кластер: русская парная и финская сауна. Также заработают спа-центр, ресторан и фуд-корт. А в будущем на территории комплекса построят гостиницу.
Минниханов и Метшин прошлись по территории, посмотрели на подогреваемый бассейн, спортивные площадки и тренажёры. Оценили и качество стройматериалов, которые использовали на объекте. Подробности во время осмотра рассказывали представители самого комплекса и минстроя Татарстана.
Пока комплекс работает только в тестовом режиме. Полноценное открытие запланировано позже. По задумке, TatarSu станет продолжением Кремлёвской набережной и свяжет её с зелёными зонами Адмиралтейской слободы.