В Пермском крае деревня Хрены войдёт в состав Заричей

Деревня Хрены войдёт в состав деревни Зарич, сообщает Парламент Пермского края.
В Законодательное собрание Пермского края внесена инициатива о преобразовании 14 населённых пунктов Верещагинского муниципального округа. Среди них — деревня Хрены.
Законопроектом предлагается присоединить:
к городу Верещагино — деревни Первомайка и Черномясово;
к селу Вознесенскому — деревню Старый Посад;
к деревне Беляевке — деревню Алешата;
к деревне Посад — деревню Заполье;
к деревне Зарич — деревни Хрены и Левино;
к деревне Кривчана — деревню Паклино.
В пояснительной записке уточняется, что объединение связано с фактическим слиянием населённых пунктов и необходимо для их включения в федеральную программу догазификации. Проект закона планируют рассмотреть на пленарном заседании в июне.
Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании четырёх деревень в Пермском муниципальном округе.