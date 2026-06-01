Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае деревня Хрены войдёт в состав Заричей

Проект закона планируют рассмотреть на пленарном заседании в июне.

Деревня Хрены войдёт в состав деревни Зарич, сообщает Парламент Пермского края.

В Законодательное собрание Пермского края внесена инициатива о преобразовании 14 населённых пунктов Верещагинского муниципального округа. Среди них — деревня Хрены.

Законопроектом предлагается присоединить:

к городу Верещагино — деревни Первомайка и Черномясово;

к селу Вознесенскому — деревню Старый Посад;

к деревне Беляевке — деревню Алешата;

к деревне Посад — деревню Заполье;

к деревне Зарич — деревни Хрены и Левино;

к деревне Кривчана — деревню Паклино.

В пояснительной записке уточняется, что объединение связано с фактическим слиянием населённых пунктов и необходимо для их включения в федеральную программу догазификации. Проект закона планируют рассмотреть на пленарном заседании в июне.

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании четырёх деревень в Пермском муниципальном округе.