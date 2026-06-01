Юрий Шалабаев поздравил юных нижегородцев и их родителей с Днем защиты детей

1 июня отмечается один из старейших международных праздников — День защиты детей, который был учрежден в 1949 году. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил в своих социальных сетях юных нижегородцев, их родителей, а также бабушек и дедушек как с этим праздником, так и с первым днем лета.
«Пусть детство наших детей пройдет в любви и поддержке, будет наполнено счастливыми событиями, яркими впечатлениями и новыми открытиями! Каждый ребёнок достоин счастливого детства, окруженного заботой и вниманием», — написал мэр.
Юрий Шалабаев отметил, что главная задача взрослых — обеспечить детям такие условия, чтобы они росли здоровыми, умными, имели возможность раскрывать свои таланты и выросли всесторонне развитыми людьми.
Глава города напомнил, что в Нижнем Новгороде более 63 тысяч детей с раннего возраста посещают детские сады и ясли, в которых есть все условия для здорового и полноценного развития, где малыши учатся общаться и получают первые знания. А в 180 школах города учатся почти 162 тысяч детей.
Кроме того, в городе работают многочисленные спортивные школы и секции, а также Центры и дома детского творчества, в которых любой ребенок найдет себе занятие по интересам и сможет раскрыться и реализовать свои таланты и способности.
Мэр также напомнил и о детских оздоровительных лагерях, работа которых стартовала сегодня, 1 июня — это и загородные оздоровительные, и пришкольные, и профильные лагеря, в которых в общей сложности летом 2026 года отдохнут около 28 тысяч юных нижегородцев.
«Дорогие ребята, весёлого и интересного вам лета! Набирайтесь сил и положительных эмоций. Будьте любопытными, изучайте этот мир, каждый день открывайте его для себя! Вы — его будущее! Ваши мечты и таланты двигают этот мир вперед! С праздником! Мы всегда рядом!» — написал Юрий Шалабаев.