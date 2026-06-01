Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект нижегородской школы для одаренных детей прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства ведущей школы для одаренных детей, которую планируется возвести в Борском городском округе. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства ведущей школы для одаренных детей, которую планируется возвести в Борском городском округе. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз.

Первое заключение по школе было выдано в июне 2025 года. Тогда оно было положительным. После этого проект был скорректирован, но Главгосэкспертиза в январе текущего года выдала на него отрицательное заключение.

В сообщении Главгосэкспертизы застройщиком проекта указано государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик». Разработчик проектной документации — ООО «ИСК Стройинжиниринг» из Татарстана.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство школы стоимостью 3,67 млрд руб. заключили в декабре 2023 года. Завершить строительство требуется к концу декабря 2026 года.

В 2026 году на строительство школы предусмотрено 1,56 млрд руб.

Школа будет носить имя физика Евгения Негина.