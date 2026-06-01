Что произошло под Наровлей, где 21-летний белорус погиб, отдыхая с друзьями

В Наровлянском районе молодой человек 2005 года рождения погиб во время отдыха с друзьями. Подробности рассказали в ОСВОД.
Трагедия произошла в конце мая. Житель Ельска отдыхал с компанией друзей на реке Припять под Наровлей. В какой-то момент молодой человек захотел переплыть затон реки. Мужчина поплыл, а после скрылся с поверхности.
Мужчина захотел переплыть затон реки и утонул. Фото: ОСВОД.
29 мая из реки Припять его тело извлекли работники спасательной станции ОСВОД. Погибший находился на расстоянии 20 метров от берега на глубине примерно три метра.
