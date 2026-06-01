В Красноярский край привезли первую партию вакцины от ВПЧ

1 июня в Красноярский край доставили первую партию вакцины от ВПЧ. Об этом сообщает в своем тг-канале депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев.
Всего на складе в Красноярске оказалось 1895 доз вакцины. Вскоре препарат окажется в больницах Красноярского края. А привезли вакцину в регион в рамках кампании по бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека.
В 2026 году бесплатно прививку смогут получить девочки 12 лет из многодетных семей, сироты, девочки с наследственной предрасположенностью к раку шейки матки по медицинским показаниям и ВИЧ-инфицированные дети.