В Красноярский край привезли первую партию вакцины от ВПЧ

На склад в Красноярске доставили 1895 доз вакцины от ВПЧ.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Красноярский край доставили первую партию вакцины от ВПЧ. Об этом сообщает в своем тг-канале депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев.

Всего на складе в Красноярске оказалось 1895 доз вакцины. Вскоре препарат окажется в больницах Красноярского края. А привезли вакцину в регион в рамках кампании по бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека.

В 2026 году бесплатно прививку смогут получить девочки 12 лет из многодетных семей, сироты, девочки с наследственной предрасположенностью к раку шейки матки по медицинским показаниям и ВИЧ-инфицированные дети.