Технические организаторы «Дня колеса» сообщили о переносе мероприятия

«День колеса» (6+), назначенный ранее на 7 июня, переносится на неопределенную дату. О переносе в субботу, 30 мая, сообщил официальный паблик компании «Планета спорт».
«В связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от нашей воли, провести мероприятие в ранее заявленную дату не представляется возможным, — написали представители компании. — Мы очень хотим сохранить пятнадцатилетнюю традицию и делаем всё возможное, чтобы юбилейный велопарад состоялся. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку для организации праздника на достойном уровне — безопасно, комфортно и ярко для всех участников и гостей. Сейчас идёт работа над согласованием новой даты. Как только появится подтверждённая информация, мы сразу сообщим об этом на наших площадках».
После новости о смерти директора велошколы № 8 Геннадия Михайлова, выступавшего ведущим мероприятия, в «Планете спорт» рассказали, что пока известна лишь предварительная дата проведения «Дня колеса».
«На данный момент, предварительная дата праздника 28 июня, но он может и вообще отмениться по независящим от нас причинам, — сообщили в компании. — К сожалению, вчера не стало нашего бессменного ведущего Геннадия Михайлова. Поэтому сейчас мы не можем дать окончательную информацию по празднику».
Один из представителей «Планеты спорт» сообщил «Новому Калининграду», что в минувшую пятницу Геннадий Михайлов прислал письмо, в котором сообщил, что на 7 июня согласовать перекрытие улиц для велопарада ему не удалось, поэтому было принято решение перенести событие на 28 июня.
Напомним, что 11 мая в официальном паблике «Дня колеса» появилась информация об отмене мероприятия, однако 15 мая директор велошколы № 8 Геннадий Михайлов рассказал «Новому Калининграду», что заявка на проведение праздника была подана от Калининградской федерации велоспорта. Михайлов также добавил, что ему удалось найти партнеров, и поэтому событие не выпало из календарного плана.
«На момент подачи заявки у меня не было ещё никаких спонсоров и официальных партнеров (ранее ими выступали “Банк Европейский” и “Тинькофф-Банк” — прим. “Нового Калининграда”). В итоге, мы пообщались с “Планетой Спорт”, и они изъявили готовность быть генеральным партнёром. После этого я официально заявляю, что 15-й “День колеса” будет 7 июня», — добавил тогда Михайлов.
31 мая Геннадия Михайлова не стало.