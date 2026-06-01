Движение запустили на детской железной дороге в Нижнем Новгороде 1 июня

В этом году летние практические занятия в Нижнем Новгороде пройдут почти тысяча юных железнодорожников. Они будут самостоятельно обслуживать инфраструктуру и управлять поездами. Ребята смогут освоить основные железнодорожные профессии — машинист локомотива, дежурный по станции и проводник.