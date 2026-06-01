Движение запустили на детской железной дороге в Нижнем Новгороде 1 июня

Движение запустили на детской железной дороге в Нижнем Новгороде в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
В этом году летние практические занятия в Нижнем Новгороде пройдут почти тысяча юных железнодорожников. Они будут самостоятельно обслуживать инфраструктуру и управлять поездами. Ребята смогут освоить основные железнодорожные профессии — машинист локомотива, дежурный по станции и проводник.
Торжественное открытие сопровождалось концертной программой и награждением юных железнодорожников. В 10:00 поезд «Дружба» отправился в первый в этом сезоне рейс по маршруту Родина — Пушкино — Счастливая — Родина.
Детская железная дорога будет работать до 28 августа. Рейсы будут совершаться со среды по воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00 и 15:00.
