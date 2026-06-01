Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали способность мозга, которая у пожилых развита лучше, чем у молодых

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели метаанализ десятков работ с участием более 2300 человек. Выяснилось, что пожилые люди хуже осваивают новые стратегии, но их мозг эффективнее выполняет автоматическую адаптацию движений. Результаты опубликованы в Nature Human Behaviour.

Источник: Freepik

С возрастом способность к освоению новых двигательных стратегий снижается, однако при этом усиливается автоматическая адаптация движений к изменениям внешней среды. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Ранее считалось, что старение в целом ухудшает способность к обучению движениям. Авторы нового исследования установили, что различные механизмы обучения изменяются с возрастом неравномерно.

Ученые провели метаанализ нескольких десятков научных работ, в которых участвовали более 2300 человек, а также организовали собственные эксперименты. Участникам предлагалось выполнять задания на координацию, в ходе которых визуальная информация намеренно искажалась. В частности, курсор на экране смещался относительно реального движения руки, что требовало от человека приспособления к новым условиям.

Процесс адаптации был разделен на два типа. Первый — эксплицитное обучение, основанное на осознанных стратегиях и поиске решений. Второй — имплицитное обучение, при котором мозг автоматически корректирует движения без участия сознания.

Как выяснилось, пожилые люди хуже справляются с задачами, требующими выработки новых стратегий и запоминания связей между действиями и результатом. В то же время у них наблюдается более выраженная неосознанная адаптация движений.

По словам авторов работы, мозг пожилого человека более эффективно выполняет автоматическую «перекалибровку» двигательных навыков, что позволяет адаптироваться к изменениям без сознательных усилий.

Исследователи отмечают, что полученные результаты меняют представления о возрастных изменениях мозга. Старение не приводит к равномерному ухудшению всех функций — напротив, некоторые механизмы обучения могут усиливаться.

Авторы полагают, что это открытие может способствовать разработке новых программ реабилитации после травм и инсультов, а также совершенствованию методов обучения и поддержания двигательной активности у пожилых людей.