Ученые назвали способность мозга, которая у пожилых развита лучше, чем у молодых

С возрастом способность к освоению новых двигательных стратегий снижается, однако при этом усиливается автоматическая адаптация движений к изменениям внешней среды. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).
Ранее считалось, что старение в целом ухудшает способность к обучению движениям. Авторы нового исследования установили, что различные механизмы обучения изменяются с возрастом неравномерно.
Ученые провели метаанализ нескольких десятков научных работ, в которых участвовали более 2300 человек, а также организовали собственные эксперименты. Участникам предлагалось выполнять задания на координацию, в ходе которых визуальная информация намеренно искажалась. В частности, курсор на экране смещался относительно реального движения руки, что требовало от человека приспособления к новым условиям.
Процесс адаптации был разделен на два типа. Первый — эксплицитное обучение, основанное на осознанных стратегиях и поиске решений. Второй — имплицитное обучение, при котором мозг автоматически корректирует движения без участия сознания.
По словам авторов работы, мозг пожилого человека более эффективно выполняет автоматическую «перекалибровку» двигательных навыков, что позволяет адаптироваться к изменениям без сознательных усилий.
Исследователи отмечают, что полученные результаты меняют представления о возрастных изменениях мозга. Старение не приводит к равномерному ухудшению всех функций — напротив, некоторые механизмы обучения могут усиливаться.
Авторы полагают, что это открытие может способствовать разработке новых программ реабилитации после травм и инсультов, а также совершенствованию методов обучения и поддержания двигательной активности у пожилых людей.