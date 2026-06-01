В Красноярском крае аграриям упростили использование дронов

В Красноярском крае с 30 мая начал действовать экспериментальный правовой режим для использования сельскохозяйственных беспилотников. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.
Новые условия позволили сельхозпредприятиям применять агродроны без части избыточных требований, которые действуют в гражданской авиации. Речь идет, в частности, об упрощении обязательной сертификации авиатехники и правил допуска беспилотных воздушных судов к эксплуатации.
Беспилотники с максимальной взлетной массой до 300 кг, которые выполняют полеты на расстояние не более 5 км, освободят от обязательной установки приемопередатчиков для отслеживания местонахождения. Информацию о полетах контролирующие службы будут получать через систему предоставления планов полетов по сети Интернет.
Также начнет действовать процедура временной регистрации беспилотных авиационных систем. Изменения коснутся и санитарных требований. Минимальное расстояние от населенных пунктов при обработке полей агродронами сократят с 2 км до 700 м. Кроме того, отменят избыточные требования к инфраструктуре аэродромов.
Экспериментальный правовой режим для агродронов будет действовать до 26 сентября 2029 года. Ранее такой режим уже ввели в ряде регионов России. В этом году к ним присоединились Красноярский край, Иркутская, Калининградская, Томская, Омская и Челябинская области.
Развитие беспилотной авиации в регионе ведется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».