Бастрыкину доложат о расследовании избиения школьницы в Ростове-на-Дону

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении 14-летней школьницы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает информационный центр СКР России.

Источник: Коммерсантъ

С видеообращением в приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте» обратилась мать школьницы. Она сообщила, что в апреле 2026 года две школьницы из-за ранее возникшего конфликта избили ее дочь рядом со школой, при этом другие подростки снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

«Пострадавшая получила травмы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — отметили в ведомстве.

По данному факту в СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.