Северный флот ВМФ России отметил свой праздник

История военного мореплавания на Русском Севере уходит корнями в эпоху Петра Великого. В 1693 году по его приказу в Архангельске заложили Соломбальскую судоверфь и начали строительство военных кораблей. Однако суда с Белого моря переводились на Балтику — Север тогда рассматривался лишь как строительная площадка. Первое штатное соединение военных кораблей появилось здесь в 1733 году: создали военный порт в Архангельске и сформировали Архангельскую эскадру, просуществовавшую вплоть до закрытия порта в 1862 году. Именно этот год приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года принято считать годом основания Северного флота.