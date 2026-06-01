Пермские чиновники уберут с карты Хрены и Черномясово

Законодательное собрание Пермского края рассмотрит вопрос об упразднении названий ряда деревень. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поступивший на рассмотрение депутатов законопроект предусматривает преобразование 14 населенных пунктов, расположенных в Верещагинском округе.

Так, деревни Первомайка и Черномясово присоединят к Верещагино, к деревне Зарич — деревни Хрены и Левино, к селу Вознесенское — деревню Старый Посад, к деревне Беляевка — деревню Алешата, к деревне Кривчана — деревню Паклино, и к деревне Посад — деревню Заполье.

Эти населенные пункты пройдут объединение лишь формально, так как фактически они уже слились. Законопроект об преобразовании деревень депутаты рассмотрят на июньском пленарном заседании.