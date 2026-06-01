Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Володарском округе

Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом в Володарском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Напомним, авария произошла между Дзержинском и рабочим поселком Решетиха 1 июня. На трассе столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «Хендай». К сожалению, в ДТП погибла женщина-водитель легковушки, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.
Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств аварии.
