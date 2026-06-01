Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Володарском округе

Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом в Володарском округе.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом в Володарском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла между Дзержинском и рабочим поселком Решетиха 1 июня. На трассе столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «Хендай». К сожалению, в ДТП погибла женщина-водитель легковушки, еще несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из КНДР попал в ДТП в Нижегородской области.