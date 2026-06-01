Санитарная авиация Прикамья спасла двух маленьких детей из Лысьвы и Соликамска

Двое детей, которым потребовалась экстренная медицинская помощь, были доставлены в пермскую краевую детскую клиническую больницу (КДКБ) санавиацией. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Двухлетний мальчик в Соликамске выпал из окна и получил сложные травмы. После оказания первой помощи было решено отправить его в краевую больницу. Но в день вылета вертолета на север Прикамья медики получили сообщение, что еще один двухлетний малыш нуждается в срочной помощи. У него произошел приступ сахарного диабета и забирать его надо было из Лысьвы.

В результате вертолет сначала ушел на Соликамск, и забрав там маленького пациента, взял курс на Лысьву.

«Оба ребенка во время полета нуждались в постоянном медицинском сопровождении, — говорит заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ Юрий Курносов. — У лысьвенского малыша контролировался сахар крови, проводилась интенсивная инфузионная терапия, поскольку состояние ребенка оставалось нестабильным. Малышу из Соликамска требовалось проведение обезболивающей терапии, чтобы во время эвакуации его состояние не ухудшилось и не усугубилась травма».

В Перми на посадочной площадке вертолет ожидали автомобили скорой помощи, они и доставили малышей в больницу. Сейчас оба проходят лечение в КДКБ, их состояние улучшилось.