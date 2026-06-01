В Ростовской области назначили замминистра сельского хозяйства и продовольствия

Участника программы «Время героев» назначили на пост заместителя министра в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области назначили участника президентской программы «Время героев» Святослава Харитонова. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Уроженец Каменска-Шахтинского Святослав Харитонов в рамках президентской программы проходил стажировку под руководством главы региона. Он ознакомился с работой областных властей, а также поделился собственным опытом и представил свои предложения.

Новый заместитель руководителя донского министерства сельского хозяйства и продовольствия ранее был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Напомним, под началом Юрия Слюсаря стажировался еще один участник президентской программы «Время героев» — уроженец Донецка Николай Прутиков.

