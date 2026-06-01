Прорыв в стоматологии: японский препарат вернет зубы без имплантов

Ученые из Японии рассказали о новом способе восстановления зубов.

Японские ученые разрабатывают препарат для роста новых зубов. Волгоградцам, потерявшим зубы, эта технология может стать альтернативой имплантации в будущем.

Компания Toregem BioPharma создала средство, блокирующее белок USAG-1, который сдерживает рост зубов. Испытания на мышах и хорьках показали рост дополнительных зубов. В конце 2024 года начались тесты на людях в больнице Университета Киото: 30 мужчин от 30 до 64 лет проверяют безопасность препарата, — пишет Science XXI.

Если испытания пройдут успешно, выход на рынок запланирован на 2030-е годы.

«На нынешней стадии реальный рост зубов у взрослых участников маловероятен», — признают японские исследователи. И пока потенциальным пациентам нового способа стоит пользоваться традиционными методами протезирования. При врожденном отсутствии зубов у детей от 2 до 7 лет препарат может стать первым вариантом терапии после завершения клинических испытаний.

