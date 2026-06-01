Прорыв в стоматологии: японский препарат вернет зубы без имплантов

Компания Toregem BioPharma создала средство, блокирующее белок USAG-1, который сдерживает рост зубов. Испытания на мышах и хорьках показали рост дополнительных зубов. В конце 2024 года начались тесты на людях в больнице Университета Киото: 30 мужчин от 30 до 64 лет проверяют безопасность препарата, — пишет Science XXI.