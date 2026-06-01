Что изменится в жизни россиян в июне 2026 года?

Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из неё иностранных граждан и лиц без гражданства продлён до 31 декабря 2027 года. В его рамках во всех пунктах пропуска через госграницу РФ при наличии технической возможности осуществляется сбор биометрическим данных. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном приложении RuID.