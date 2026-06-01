Что изменится в жизни россиян в июне 2026 года?

В июне 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов, сообщили в Государственной Думе РФ. Как изменится жизнь граждан — в материале.
1 июня.
Повышение прозрачности ввоза товаров.
К товарам, ввозимым в РФ с территорий других государств, начинают применяться положения закона о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Этот механизм позволяет контролировать легальность таких товаров.
Сохранение объектов культурного наследия.
ДОМ.РФ будет оказывать поддержку в сохранении объектов культурного наследия, включая содейтсвие в получении мер государственной поддержки. Для этого сведения об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, соберут в единой информационной системе. Она станет объективным инструментом контроля для надзорных органов и источником достоверных данных для потенциальных инвесторов.
2 июня.
Меры по усилению безопасности.
Таможенные органы наделили полномочиями по противодействию БПЛА в целях защиты своих объектов и сотрудников.
Также законом уточнены порядок и сроки рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов, обеспечивающий право на льготы.
5 июня.
Защита российских граждан за рубёжом.
Вооружённые Силы РФ могут быть задействованы к выполнению задач по защите граждан России, которые были арестованы, удерживаются или подвергаются преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, не имеющих в РФ юридической силы.
Защита исторической правды.
В систему профилактики правонарушений включены такие направления, как защита исторической правды, противодействие умалению значения подвига народа при защите Отечества, а также исполнение воинской обязанности и несение военной службы.
Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих.
Один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.
7 июня.
Контроль за иностранными инвестициями.
Виды деятельности, имеющие стратегическое значение, дополняются пользованием определенными участками недр и производством рыбной продукции. Сделки по приобретению иностранным инвестором активов и акций таких предприятий будут проходить согласование со специальной правительственной комиссией. Закон направлен на предупреждение рисков, связанных с вложением иностранных инвестиций в такие организации.
Геномная регистрация участников боевых действий.
Обязательной государственной геномной регистрации будут подлежать военнослужащие, сотрудники войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемые для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях.
14 июня.
Порядок отбывания принудительных работ.
Закон наделяет суд полномочиями заключать под стражу на 30 суток осуждённых, уклоняющихся от отбывания принудительных работ. Кроме того, предусматривается возможность продления до пяти суток срока, отведённого на возвращение осуждённого в исправительный центр, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Изменения в правилах оборота оружия.
Запрещается оборот гражданского и служебного длинноствольного оружия с длиной ствола менее 30 см (ранее — 50 см) и общей длиной менее 70 см (ранее — 80 см). Кроме того, уточнены ограничения, касающиеся хранения и использования спортивного оружия за пределами спортивных объектов.
28 июня.
Ограничения для осуждённых экстремистов.
Для отбывания наказания осуждённых, придерживающихся идеологии экстремизма, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, ФСИН России определяет специальные исправительные учреждения. Возможность перевода этих категорий заключённых в другие колонии ограничена.
Проведение космических съёмок.
Законодательством уточнены полномочия Правительства РФ в сфере использования государственных космических аппаратов. Кроме того, Госкорпорация «Роскосмос» утвердит порядок и условия приобретения данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов для органов госвласти, местного самоуправления, подведомственных им учреждений.
30 июня.
Совершенствование контроля за мигрантами.
Эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из неё иностранных граждан и лиц без гражданства продлён до 31 декабря 2027 года. В его рамках во всех пунктах пропуска через госграницу РФ при наличии технической возможности осуществляется сбор биометрическим данных. Кроме того, иностранные граждане обязаны регистрироваться в специальном приложении RuID.