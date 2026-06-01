В Хабаровском районе село Таёжное осталось без света и воды из-за обрыва ЛЭП

Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, порывы ветра повалили дерево на провода, проходящие через труднодоступную болотистую местность. В результате оказалась обесточена насосная станция, подающая воду в село. Жителей предупредили о возможных перебоях с водоснабжением. На место аварии уже направлена ремонтная бригада, которая в настоящий момент устанавливает точное место повреждения сети.