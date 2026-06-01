В Хабаровском районе село Таёжное осталось без света и воды из-за обрыва ЛЭП

Ремонтная бригада ищет место повреждения на болотистом участке линии электропередач.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе непогода стала причиной коммунальной аварии. В селе Таёжное из-за сильного ветра произошёл обрыв линии электропередач, что привело к обесточиванию объекта водоснабжения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, порывы ветра повалили дерево на провода, проходящие через труднодоступную болотистую местность. В результате оказалась обесточена насосная станция, подающая воду в село. Жителей предупредили о возможных перебоях с водоснабжением. На место аварии уже направлена ремонтная бригада, которая в настоящий момент устанавливает точное место повреждения сети.

Сложность работ заключается в том, что линия электропередач проходит по болотистому участку, что затрудняет доступ техники и поиск места обрыва. О сроках восстановления электроснабжения власти пообещали сообщить дополнительно, как только появится точная информация.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сделать необходимый запас воды.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и по возможности сделать необходимый запас воды.