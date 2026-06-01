1,3 млрд рублей направят на закупку дорожной техники для Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион на приобретение в лизинг 122 единиц специализированной дорожной техники. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
Закупку проводит городской комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. Согласно техзаданию, поставить весь объем спецтехники необходимо до 30 сентября 2026 года. В перечень закупаемого оборудования входят автогрейдеры, бульдозеры, лаповые снегопогрузчики, самоходные подметально-вакуумные машины, а также комбинированные дорожные машины и ковшовые погрузчики.
По условиям контракта, техника передается заказчику во временное пользование до 30 июня 2033 года, после чего перейдет в собственность города по выкупной цене. Авансовый платеж не предусмотрен, а сами лизинговые выплаты начнутся только в январе 2027 года. Средства на финансирование будут выделяться из городского и областного бюджетов. Итоги торгов подведут 17 июня.
