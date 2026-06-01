Калининградские транспортные полицейские подвели итоги рейдов на воде

С 22 по 30 мая 2026 года сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте Западного линейного управления МВД России на транспорте совместно со взаимодействующими службами и ведомствами провели оперативно-профилактическое мероприятие «Фарватер-2026». Основные цели — выявление и пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, правил безопасности плавания и вылова водных биологических ресурсов.
В акватории реки Преголи, Куршского и Калининградского заливов полицейские провели 9 рейдовых мероприятий. В результате выявлено и пресечено 19 фактов административных правонарушений, в том числе по части 1 статьи 11.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил плавания) и по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).
Кроме того, к уголовной ответственности привлечён 40-летний житель Калининградской области. Мужчина был задержан в акватории одной из рек Славского района в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб. Браконьер использовал запрещённое орудие лова — лесковую сеть, с помощью которой выловил 10 экземпляров плотвы.
Дознанием Западного линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.