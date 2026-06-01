Детям-инвалидам в Красноярске не выписывали «Нурофен» и другие лекарства

Прокуратура заставила красноярскую больницу выписывать льготные рецепты детям-инвалидам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура проверила Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу № 1 и выяснила, что маленьким пациентам, в том числе детям-инвалидам, при наличии оснований не выписывали льготные рецепты на необходимые препараты.
В числе лекарств, которых не хватало, — «Нурофен», «Ибупрофен», «Ринонорм», «Снуп», «Отривин» и другие.
Кроме того, рецепты детям-инвалидам часто оформляли только на 30 дней вместо положенных 90, создавая лишнюю бюрократию.
Надзорное ведомство внесло представление заместителю главного врача и возбудило дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ «Нарушение лицензионных требований». Детей-инвалидов обеспечили лекарствами в полном объёме, контроль за льготными рецептами усилили, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе также назначили штраф — 15 тысяч рублей.
